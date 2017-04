Of Barcelona een 3-0 nog kan ophalen? Vraag dat maar aan Anderlecht...

Nauwelijks een maand na het mirakel van Barcelona-PSG zullen de Catalanen een nieuw mirakel nodig hebben om tot in de halve finales van de Champions League te raken. In de heenmatch van de kwartfinales werd namelijk met 3-0 verloren bij Juventus. Maar dat de Italianen nog niet op beide oren kunnen slapen, dat weten ze ook bij Anderlecht.

Barcelona slaagde er in zijn rijke geschiedenis al vier keer in een achterstand van meer dan drie doelpunten ongedaan te maken. Eén keer gebeurde dat zowaar tegen Anderlecht: in het seizoen 1978-1979 begon een sterk paars-wit onder leiding van trainer Raymond Goethals als titelverdediger aan de beker der bekerwinnaars. Op 18 oktober 1978 zette het Barcelona dan ook met klinkende 3-0 cijfers aan de kant dankzij twee knappe goals van François van der Elst (19’, 71’) en een loeier van Ludo Coeck (47’).

Twee weken later werd paars-wit echter alsnog uitgeschakeld in Barcelona. Maar liefst 100.000 uitgelaten toeschouwers schreeuwden de Spanjaarden naar eenzelfde 3-0 in een dolle terugmatch, waarin Anderlecht al vlug op achterstand kwam door een geweldige trap van Hansi Krankl op een moment dat iedereen een voorzet verwachtte. Juan Carlos Heredia zorgde nog voor rust voor de 2-0, maar daarna hield paars-wit lang stand. Tot de Argentijnse verdediger Rafael Zuviria vier minuten voor tijd vriend en vijand verraste om met een magistrale slalom de 3-0 eindstand op bord te zetten. De Catalanen wonnen de daaropvolgende strafschoppenreeks en wipten Anderlecht uit de toenmalige Europacup II, die Barcelona later ook zou winnen.

Dat het geloof er was bij Barcelona om een 3-0 goed te maken tegen een sterk Anderlecht, kwam onder meer doordat de Catalanen niet aan een proefstuk toe waren. In Camp Nou herinnerden zich maar al te goed dat ze een jaar eerder ook al een 3-0 hadden goedgemaakt tegen het Engelse Ipswich Town door ook de terugmatch met 3-0 te winnen en vervolgens het koelste te blijven bij penalty’s. In 1986 zouden ze dat kunstje nog eens overdoen, tegen het Zweedse IFK Göteborg. Het laatste hoofdstuk in het ophalen van een achterstand van drie goals, schreef Barcelona uiteraard vorige maand tegen PSG, toen het een 4-0 achterstand nog ophaalde door thuis met 6-1 te gaan winnen.