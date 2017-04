Brighton & Hove Albion heeft zich afgelopen weekend dankzij een treffer van zijn Belgische linksback Sébastien Pocognoli naar de koppositie in de Engelse tweede klasse gehesen. Voor de elfvoudige Rode Duivel, die dit seizoen maar in de helft van de matchen van zijn club in actie kwam, was het zijn eerste goal sinds 2010. De knappe vrije trap zit nu in het weekoverzicht van Eleven Sports Network naast goals van Mario Balotelli en Mohamed Salah.