Vroege vogel of nachtraaf? Het ligt aan je genen

Ben je 's avonds op je best en raak je 's morgens vroeg maar moeilijk uit bed, dan bestaat de kans dat je als nachtraaf door het leven gaat. Uit nieuw onderzoek blijkt nu ook dat dat zelfs in je genen ingebakken kan zitten.

Nachtraven zijn mensen die als de zon al lang is ondergegaan het beste gedijen en 's morgens amper uit bed te krijgen zijn. Dat komt omdat ze in tegenstelling tot 90 procent van de bevolking niet over een circadiaanse, interne klok beschikken. Die loopt namelijk achter en duurt geen 24 uur, maar langer. Dat resulteert in een delayed sleep phase disorder (DSPD) en aan de basis daarvan ligt een genmutatie.

De onderzoekers van het Amerikaanse Laboratory of Genetics aan de Rockefeller University en de Turkse Bilkent Universiteit in Ankara kwamen tot die conclusie nadat ze 70 personen van 6 families van naderbij hadden onderzocht en zo de genmutatie ontdekten die de naam CRY1 meekreeg.

Barman of chirurg

"Dragers van de mutatie hebben langere dagen dan de aarde hen schenkt", zegt Alina Patke, hoofdauteur van de studie en verbonden aan de Rockefeller University. "Ze hebben als het ware hun hele leven iets in te halen. Dat is bijvoorbeeld geen probleem bij een barman, maar voor een chirurg die 's morgens in het operatiekwartier moet staan, is dat een heel andere zaak."

Maar dat wil niet zeggen dat iedereen die een nachtbraker is eigenaar is van de genmutatie, zegt Patke. Er zouden ook andere genetische oorzaken kunnen zijn, maar verder onderzoek is daarvoor nog nodig.