Geen extra veiligheidsmaatregelen voor Anderlecht - Manchester United

Anderlecht - Er worden geen extra veiligheidsmaatregelen getroffen voor de heenmatch van de kwartfinales in de Europa League tussen Anderlecht en Manchester United van donderdag nadat de spelersbus van Borussia Dortmund dinsdagavond getroffen werd door drie bomexplosies. Dat heeft Anderlecht-woordvoerder David Steegen woensdag bevestigd.

Anderlecht heeft contact gehad met de politie. In en rond het Constant Vanden Stock-stadion zijn alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen volgens Steegen al genomen, aangezien dreigingsniveau 3 geldt.

Ook Massimo Bruno kwam op de persconferentie daags voor het duel met ManU terug op de aanslag van dinsdagavond. “We weten nu dat dit iedereen kan overkomen. We leven in een gevaarlijke wereld, maar we moeten hiermee leren leven. Vooral voor de spelers van Dortmund moet dit een moeilijke situatie zijn. Maar toch heeft dit geen invloed op onze groep”, zei de flankspeler.