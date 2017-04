Antwerp en Moeskroen krijgen geen licentie voor volgend jaar

Antwerp en Moeskroen hebben geen proflicentie gekregen om volgend seizoen aan te treden in de Jupiler Pro League én de Proximus League. Dat maakte de Licentiecommissie woensdag bekend. Momenteel betekent dat dat beide ploegen zouden zakken naar de Eerste Amateurklasse, maar zowel Antwerp als Moeskroen gaan in beroep bij het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

In tegenstelling tot eerdere berichten krijgt ook Antwerp voorlopig geen licentie voor profvoetbal volgend jaar. Aanvankelijk deed een verouderd bericht de ronde dat snel gedeeld werd in supportersmiddens. “De licentiecommissie verklaart het verzoek tot bekomen van een licentie voor 1A en 1B ontvankelijk doch ongegrond”, zo staat te lezen in het lijvige document van de Licentiecommissie. Antwerp gaat in beroep bij het BAS.

De informatie die volgens de Licentiecommissie in de documenten ontbreken handelen rond geldtransfers tussen vennootschappen. Er is onduidelijkheid rond de geldschieter, de eigenaar van een genootschap en de herkomst van het geld. Volgens de Licentiecommissie is het dan ook niet bewezen dat de continuïteit van de club verzekerd is tot het einde van de licentie...

Ook geen licentie voor Moeskroen

“Moeskroen heeft kennis genomen van het negatieve nieuws, maar gaat hiermee niet akkoord. Moeskroen trekt dan ook naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. De club is in orde met alle reglementen en is van mening dat de Licentiecommissie de nieuwe regels overdreven handhaaft. Daarom is Moeskroen ervan overtuigd dat we alsnog onze licentie voor het seizoen 2017-2018 zullen krijgen. We hopen dat de beslissing zo snel mogelijk wordt genomen”, luidt het persbericht van de ploeg.

“We waren voorbereid op deze beslissing, want het is het derde opeenvolgende jaar dat men probeert Moeskroen te verbannen naar de tweede klasse. We legden echter een goed administratief en sportief plan voor en hebben een gezonde balans, zonder schulden aan derden.”

Westerlo “wil nog niet te vroeg victorie kraaien”

Bij het sportief gedegradeerde Westerlo willen ze niet te vroeg victorie kraaien. “Het enige wat we nu kunnen doen, is afwachten”, zegt manager Herman Wijnants. “Moeskroen en Antwerp zullen in beroep gaan bij het BAS, daarna kunnen ze nog naar de evocatiecommissie en zelfs naar de burgerlijke rechtbank, ook al is dat eigenlijk niet toegestaan in onze reeks. Hopelijk komt er snel duidelijkheid, maar we zullen toch moeten wachten.”

“Of we hierop hadden gerekend? Tja, vorig jaar was er ook al onzekerheid rond die clubs. Maar toen hebben ze hun licentie toch gekregen. Dit is een element van hoop voor ons, maar laat ons voorlopig toch maar nuchter blijven.”