‘Meisje Zonder Vrees’ is nieuwe toeristische trekpleister in New York, maar dat is niet naar de zin van één man

‘Fearless Girl’. Dat is de naam van het standbeeld dat naar aanleiding van Internationale Vrouwendag enkele meters voor de iconische ‘Charging Bull’ van Wall Street in New York geplaatst werd. In geen tijd werd het ‘Meisje Zonder Vrees’ een toeristische trekpleister, maar toch is niet iedereen even tevreden met het beeld. “Dit is een grove inbreuk op mijn werk”, zegt Arturo Di Modica, de beeldhouwer van de wereldberoemde Stier.

Zij is klein, hij is enorm. Maar toch staart ze hem onverschrokken aan. Zonder verpinken, met haar handen stevig in de zij. Het standbeeld ‘Fearless Girl’ werd begin maart - als statement voor Internationale Vrouwendag - enkele meters voor de wereldberoemde ‘Charging Bull’ in Wall Street geplaatst.

Het kunstwerk van Kristen Visbal lokte meteen een horde toeristen, die allemaal een foto wilden met het meisje. Een petitie om het standbeeld langer te laten staan, werd in geen tijd ondertekend door tienduizenden inwoners. Met succes, want New Yorks burgemeester Bill de Blasio verlengde de vergunning voor het tijdelijke standbeeld met bijna een jaar, tot februari 2018.

Vreugde alom, behalve bij één man: Arturo Di Modica, ofwel de in Italië geboren beeldhouwer van de bronzen ‘Charging Bull’. Hij vecht de vergunning nu aan omdat hij het meisje “een grove inbreuk vindt op zijn artistieke rechten als kunstenaar”. “De hele dynamiek van mijn werk is veranderd door die andere aanwezigheid”, luidt het Di Modica. “Het standbeeld is niet meer dan een reclametrucje, bedacht door een paar reusachtige bedrijven.”

Op dit moment heeft Di Modica nog geen officiële klacht ingediend, maar heeft hij wel al verhaal gehaald bij het stadsbestuur. “Mijn cliënt wil nu vooral weten welke procedures gevolgd werden om de vergunning te verlengen”, klinkt het bij Norman Siegel, de advocaat van Di Modica. “Of er nog een klacht volgt? Dat hangt af van het antwoord.” De woordvoerder van het stadsbestuur weigerde voorlopig om commentaar te geven.

Ooit in zelfde situatie verkeerd

Er is nochtans een moment geweest waarop de ‘Charging Bull’ in dezelfde positie verkeerde als het onverschrokken meisje. In oktober 1987 - na de beurscrash Black Monday - plaatste Di Modica zijn massieve bronzen beeld in het midden van Wall Street. Hij deed dat in het midden van de nacht en zonder vergunning. Het was omdat het publiek massaal voor de Stier begon te pleiten, dat het stadsbestuur uiteindelijk een permanente vergunning gaf aan het beeld dat nu een onmiskenbaar symbool is voor het financiële district in New York.