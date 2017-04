Deze twee clubs komen erbij in 1A als Antwerp en Moeskroen ook in beroep naast licentie grijpen

Alarmfase rood in de hoogste klasse van ons voetbal: zowel eersteklasser Excelsior Moeskroen als promovendus Antwerp hebben geen proflicentie gekregen. Zij gaan in beroep bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, het BAS. Als dat beroep ook geweigerd wordt, zullen hun plaatsen in 1A ingenomen worden door twee andere teams. Wij zochten in het bondsreglement voor u uit wie dat zullen zijn.

Artikel 1532 van het bondsreglement over de toekenning van de vrijkomende plaatsen in het herenvoetbal,stipuleert dat er in geval van degradatie wegens het niet bekomen van de vereiste licentie het aantal dalers naar verhouding verminderd wordt in de reeks van de afdeling waarin de bestrafte club uitkwam. Dat wil dus zeggen dat als Excelsior Moeskroen ook voor het BAS geen licentie haalt en er een eersteklasser wegvalt, er automatisch geen daler meer is. Westerlo zou dan in de hoogste klasse blijven.

Artikel 1544 van het bondsreglement is van toepassing voor de situatie van Antwerp. “Indien blijkt dat de kampioen geen licentie profvoetbal 1A heeft bekomen, zal achtereenvolgens worden aangeduid als kampioen en stijger op voorwaarde dat de vereiste licentie werd bekomen: de verliezende finalist van de finalewedstrijden en de club die het hoogst gerangschikt werd in de eindranking”. Met andere woorden: indien ook The Great Old in beroep geen licentie meer kan krijgen, zal verliezend finalist Roeselare promoveren naar de hoogste klasse.