Slachtoffer van aanslag Dortmund is aan de beterhand: “Bedankt voor alle berichten!”

De onfortuinlijke Spanjaard raakte dinsdagavond gewond bij de drie bomexplosies aan de spelersbus van Dortmund. Hij liep blessures aan zijn arm en pols op en werd ‘s avonds laat nog geopereerd. Het is weinig waarschijnlijk dat de 26-jarige verdediger dit seizoen nog in actie komt, maar hij stelt het wel redelijk goed. “Alle omstandigheden in acht genomen gaat het behoorlijk goed met Marc”, meldde Dortmund. “Hij zal de partij tegen Monaco op televisie volgen en wenst zijn ploegmaats alle succes toe”.

Bartra heeft in het ziekenhuis al bezoek gekregen van onder meer communicatiedirecteur Sascha Fligge en sportdirecteur Michael Zorc. “Hij was erg ontroerd dat hij sinds gisteren al zo veel bezoek ontvangen heeft”, aldus Fligge.

De Spanjaard reageerde intussen ook zelf op Twitter: “Zoals je kan zien, is het momenteel veel beter gesteld met mij. Bedankt voor al jullie berichtjes! Ik wens mijn ploegmaats en fans veel sterkte vanavond!”

Hello! As you can see I am doing much better. Thanks for all your messages! All my strength to my team mates, fans and to @BVB for tonight!