Tom Waes boos over Antwerp: "Wanneer gaat die soap eindelijk eens stoppen?"

Foto: n.d.

Dat Antwerp ondanks zijn titel in 1B niet dreigt te mogen promoveren naar de hoogste klasse van het voetbal doordat het zijn licentie misliep, is niet in goede aarde gevallen bij de fans van rood-wit. Op Twitter uit BV Tom Waes zijn ongenoegen: "Wanneer gaat die soap eindelijk eens stoppen?"

De licentiecommissie van de voetbalbond maakte woensdagmiddag zijn beslissing bekend om geen proflicentie toe te kennen aan Antwerp, de kampioen van 1B. Ook eersteklasser Excelsior Moeskroen kreeg geen licentie.