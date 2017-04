Man beleeft ergste nachtmerrie eens hij internetcafé wil verlaten

De bezoekers van een internetcafé in Thailand kregen zaterdag te maken met een erg angstaanjagende verrassing. Toen een man het gebouw wilde verlaten, wist hij niet dat er achter de deur een slang loerde die maar al te graag naar binnen wilde springen. In een fractie van een seconde brak er paniek uit.

Bewakingsbeelden van in het gebouw tonen wat er exact gebeurde. Eens de voordeur openging, vloog de slang naar binnen om zich vast te bijten in het achterwerk van de man. In alle chaos die erop volgde, liep hij zelfs een andere kerel omver om nadien met een stevige trap tegen de slang weg te vluchten. Het bleek een grappig tafereel voor de overige personen in het internetcafé, ook al zochten ook zij een veiligere plek op eens het reptiel onder de stoelen en banken gleed.

Na alle paniek werd duidelijk dat het ging om een niet-giftige rattenslang. Hoe het dier achteraf uit het internetcafé werd gehaald, is niet geweten.