Gents Zuid ontruimd wegens auto met verdacht pakket, DOVO ter plaatse

Gent - Het Gentse Woodrow Wilsonplein - De Zuid in de volksmond - is woensdagavond even voor 18 uur ontruimd nadat de politie om 17.37 uur een melding kreeg over een verdacht pakket. DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, is zonet aangekomen.

Een werknemer van Bpost die op ronde was, hoorde volgens VTM NIEUWS iets tikken in een van de pakjes in zijn witte bestelwagen. Daarop verwittigde hij de hulpdiensten. De politie kwam na de melding meteen ter plaatse en maakte het plein vrij. Het stadsbestuur en de politie laten weten dat er een veiligheidszone van 200 meter is ingesteld.

De Lijn heeft alle tramverkeer onderbroken dat het Zuid passeert, daardoor zijn lijnen 21 en 22 volledig onderbroken alsook lijn 4 kant Ledeberg. Alle bussen die over Gent Zuid rijden worden omgeleid over de binnenring R40.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving wordt het shoppingcenter Gent Zuid niet ontruimd, zo is vernomen bij het shoppingcenter, maar de meeste winkels zijn ondertussen gesloten of sluitende.

