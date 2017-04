Temptation-Lisa: “Dagelijks uitgemaakt voor hoer en slet, zelfs mijn ouders krijgen het te verduren”

Het moest een avontuurlijke reis worden voor Lisa (21) en haar grote liefde Merijn, maar het eindigde in een ware nachtmerrie. Niet alleen bedroog Merijn Lisa al snel, maar “door het juiste knipwerk van de cameraploeg kreeg ik ook nog eens de bijnaam ‘sneaky Lisa’.”

Nooit had ze verwacht dat haar leven zo overhoop gehaald zou worden door haar deelname aan Temptation Island. “Als je aan zo’n programma begint, denk je dat het een leuk avontuur is. Maar het begint pas als je weer in Nederland bent. Dan oordelen mensen. Het programma bepaalt hoe dingen in beeld worden gebracht. Ik had het niet verwacht, omdat de hype vorig jaar minder extreem was”, steekt Lisa van wal tegen de Nederlandse site ‘Vrouw’.

De impact is ook na het programma nog erg voelbaar, ondanks het feit dat Lisa niet langer samen is met Merijn. “Zo solliciteerde ik laatst voor een nieuwe job. Halverwege het gesprek vroegen ze of ik niet dat meisje uit Temptation was. Ik weet zeker dat ik daarom uiteindelijk niet ben aangenomen. Ik word dagelijks uitgescholden voor hoer of slet, het is eigenlijk gewoon pesten. Ik probeer het mij niet aan te trekken, maar het doet natuurlijk wel iets met me. Eerst wilde ik mijn telefoon niet meer aanraken, nu probeer ik maar te denken: ‘Als de mensen om mij heen maar weten hoe ik echt ben’.”

“Zelfs als ik boodschappen doe roepen mensen: ‘Hé daar heb je sneaky Lisa’. Dat is best heftig. Toen laatst ook mijn ouders het te verduren kregen, ging dat bij mij niet in de koude kleren zitten.”