Mourinho: “Anderlecht zal net als wij voelen dat het mogelijk is”

José Mourinho heeft woensdagavond in een druk bijgewoonde persconferentie Anderlecht gewaarschuwd voor de Europa League-klepper van donderdag. “We zullen er staan morgen.”

Manchester United zal zich niet inhouden in de kwartfinale van de Europa League tegen Anderlecht, bevestigde Mourinho. Nochtans spelen de Red Devils komende zondag de topper tegen Chelsea en zouden sommige spelers wat rust kunnen gebruiken. “Op twee fronten blijven inzetten is moeilijk, maar ik denk dat jullie me zouden vermoorden als ik mijn tweede team zou opstellen tegen Chelsea komende zondag”, knipoogde Mourinho. “Dus we gaan hoe dan ook proberen voor de twee te gaan, ook al houdt dat risico’s in. We moeten gewoon hopen dat we niet meer hoeven te lijden onder blessures.”

“Ik heb een speciaal gevoel bij de Europa League. Het is een competitie die we kunnen winnen, daar hebben we de middelen voor. Ze kan ons ook met een plaatsje in de Champions League ook hetzelfde geven als een plaats bij de eerste vier in de Premier League. We hebben al heel wat gereis en veel matchen in Europa achter de rug. Anderlecht mag zich eraan verwachten dat we er zullen staan morgen.”

“Zlatan zal extra gemotiveerd zijn”

Manchester United kan natuurlijk nog altijd bogen op een ijzersterke thuisreputatie. Op Old Trafford is al menig Europees topteam gesneuveld. “Het klopt dat we nog altijd de terugmatch als mogelijke bescherming hebben, maar de wedstrijd van morgen is ook heel belangrijk. Als we het daar niet goed doen, brengen we onszelf in een moeilijke situatie”, benadrukte Mourinho nog eens dat Manchester United voluit zal gaan.

The Special One liet ook niet na Anderlecht te bewieroken. “Ze verdedigen goed, spelen met veel intensiteit en hebben kwaliteitsspelers. Ze spelen dan misschien wel in een klein stadion, het publiek is wel erg enthousiast. Net zoals wij voelen dat de finale halen mogelijk is, denk ik dat ze dat hier ook zullen voelen.”

Tot slot liet Mourinho ook verstaan extra te rekenen op Ibrahimovic, die de kans heeft de finale van de Europa League in zijn thuisland te spelen. “Zlatan heeft nog nooit een Europese finale gespeeld in zijn rijke carrière. Dat de finale van de Europa League ook nog in Zweden gespeeld wordt, zal voor hem extra motivatie zijn.” Daarnaast zijn ze het laatste optreden van Zlatan in het Astridpark nog niet vergeten: toen scoorde Ibra maar liefst vier keer in Brussel. “Misschien heeft hij wel een goed gevoel bij het stadion, al scoort Zlatan sowieso overal”, kon Mourinho ermee lachen.