Antwerp gaat in beroep tegen Licentiecommissie: “We voldoen wél aan alle voorwaarden”

Antwerp krijgt voorlopig geen licentie voor 1A en 1B. Dat deelde de Licentiecommissie van de Belgische Voetbalbond (KBVB) mee. Antwerp gaat in beroep bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en laat in een persbericht uitdrukkelijk verstaan dat het aan alle voorwaarden voldoet om een licentie te krijgen.

De Licentiecommissie oordeelde woensdag dat Antwerp zijn continuïteit niet kon aantonen, omdat enkele cruciale documenten ontbraken in het licentiedossier van de Great Old. De gegevens die volgens de Licentiecommissie in de documenten ontbreken, handelen rond geldtransfers tussen vennootschappen. Er is onduidelijkheid rond de geldschieter(s), de eigenaar van een genootschap, de herkomst van het geld en de door de club in rekening gebrachte financiële middelen. Volgens de Licentiecommissie is het dan ook niet bewezen dat de continuïteit van de club verzekerd is tot het einde van de licentie.

Antwerp, dat onlangs na dertien jaar opnieuw de poorten naar de hoogste voetbaldivisie openbeukte, is evenwel niet zinnens zich daarbij neer te leggen. De club met stamnummer 1 gaat zijn licentiedossier voorleggen aan het BAS.

“De licentiecommissie oordeelde (volkomen ten onrechte) dat Antwerp niet de nodige stavingsstukken voorlegde met betrekking tot de afkomst van de middelen die werden ter beschikking gesteld aan de club”, stelt Antwerp in een persbericht.

Volgens de Great Old heeft de club wél alle rekeninguittreksels voorgelegd waaruit de afkomst van de middelen “op onmiskenbare wijze” blijkt “alsook de laatste publiek beschikbare en goedgekeurde rekeningen van alle betrokken vennootschappen”.

Archiefbeeld. Paul Gheysens in zijn Ghelamco Arena. Foto: fvv

Paul Gheysens

Antwerp benadrukt dat er uitdrukkelijke verklaringen zijn van Paul Gheysens (de sterke man van Ghelamco en de grote geldschieter van de club, red.), en de betrokken vennootschappen dat “de middelen ter beschikking werden gesteld in naam en voor rekening van de heer Gheysens”.

Toch oordeelde “de Licentiecommissie over onvoldoende gedetailleerde en actuele informatie te beschikken. De club is het hier uiteraard geenszins mee eens.”

Bevestiging beroep

Antwerp benadrukt dat het “zonder meer” voldoet aan alle voorwaarden om een licentie voor 1A en 1B te krijgen en zal “alle (al dan niet bijkomende) objectieve stavingsstukken hiertoe aanleveren”.

De Great Old bevestigt ook dat er al beroep werd aangetekend bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). “De club is overtuigd dat we volgend seizoen in 1A aantreden en alle voorbereidingen daartoe worden onverkort verdergezet.”

Indien Antwerp ook daar geen proflicentie bekomt, promoveert KSV Roeselare naar de Jupiler Pro League (lees meer).