Intensieve controles voor aanvang wedstrijd tussen Bayern München en Real Madrid

In München worden woensdagavond intensieve controles uitgevoerd voor aanvang van de wedstrijd tussen Bayern München en Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League. Zo controleerde de Duitse politie bijvoorbeeld de onderkant van de auto’s die parkings van de Allianz Arena inreden op explosieven. Ook de toeschouwers worden bij de ingang van het stadion grondig gecontroleerd.

De politie in München wil na de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund van dinsdag geen enkel risico nemen. Woensdagavond zijn er 450 politieagenten in en rond het stadion aanwezig, in plaats van de 370 die eerder voorzien waren. De wedstrijd in de Allianz Arena is met 70.000 toeschouwers volledig uitverkocht.

Grondige controles zijn gebruikelijk in Duitse stadions. Na de aanslagen in Parijs en de terreurplannen bij de oefeninterland tussen Duitsland en Nederland in Hannover van november 2015, werden de veiligheidsmaatregelen in het Duitse voetbal al gevoelig aangescherpt.