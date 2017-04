Man steekt ex-vriendin 37 keer met een schaar “om haar zo lelijk mogelijk achter te laten”

Een jonge vrouw uit Australië heeft een gruwelijke aanval van haar ex-vriend overleefd. De 29-jarige man viel haar aan met een schaar en stak haar 37 keer in het gezicht en de borststreek. Naar verluidt wou hij haar zo lelijk mogelijk achterlaten.

Volgens de politie had het 25-jarige slachtoffer al enkele jaren een knipperlichtrelatie met de man. Toen bleek dat hij ingebroken had in haar huis, zette ze definitief een punt achter de relatie.

Maar die beslissing weigerde de man te aanvaarden. Afgelopen vrijdag viel hij zijn ex-vriendin aan met een schaar en stak haar 37 keer. Hij sneed daarbij ook een deel van haar tepel af.

“Hij greep mij vast en viel mij razendsnel aan. Ik zag overal bloed”, zegt het slachtoffer vanuit haar ziekenbed aan Daily Telegraph. “Ik dacht dat ik ging sterven. Hij probeerde zelfs mijn borstimplantaten kapot te prikken. Het lijkt erop dat hij er voornamelijk op uit was om mij zo veel mogelijk te verminken en mij lelijk achter te laten.”

Na de aanval organiseerde de lokale politie een grote klopjacht. Ze waren namelijk al sinds 22 maart naar hem op zoek, na eerder huiselijk geweld. Daarbij liep zijn ex-vriendin een gebroken neus en twee blauwe ogen op.

De dader kon maandag ingerekend worden in een hotel. Hij wordt beschuldigd van huiselijk geweld en poging moord. De jonge vrouw zal plastische chirurgie nodig hebben. “Ik heb overal op mijn gezicht, nek en armen verwondingen. Mijn haar is helemaal verwoest. Ik kan de helft van mijn gezicht zelfs niet meer voelen. Ik hoop dat ik er niet voor altijd zo zal uitzien.”