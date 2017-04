Knappe tifo en gigantische veiligheidsmaatregelen voor Dortmund-Monaco

Woensdagavond is met één dag vertraging de Champions League-wedstrijd tussen Dortmund en Monaco toch doorgegaan. De match had eigenlijk dinsdag moeten plaatsvinden, maar een bomaanslag aan de spelersbus van het Duitse Dortmund verhinderde dat. De veiligheidsmaatregelen waren woensdag logischerwijze enorm. De spelersbussen van beide teams werden vergezeld door een stevige politiemacht. Ook rond en in het Signal Iduna Park was de Duitse politie massaal aanwezig. De fans toonden boodschappen van solidariteit en steun met de gewonde Dortmund-verdediger Bartra. Voor de match pakten de thuisfans in de befaamde Südtribüne ook uit met een knappe tifo.