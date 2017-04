Ex-Rode Duivel Josip Weber vecht tegen kanker: “Ik heb een mirakel nodig”

Nog één wedstrijd wil Josip Weber winnen: die tegen kanker. In een gesprek met voetbalmagazine Puskás vertelt de gewezen Rode Duivel aan De Morgen-journalist Rik Van Puymbroeck over de strijd die hij al bijna drie jaar voert tegen de ziekte.

Eind augustus 2014 viel het slechte nieuws bij de dokter in Slavonski Brod, zijn Kroatische geboortestad, waar Josip Weber sinds het einde van zijn voetbalcarrière in 1997 samen met zijn vrouw Irina opnieuw woont. Hij voelde zich al even niet goed, nu wist hij ook waarom: prostaatkanker. “Met metastasen op de beenderen”, zegt hij in het interview met Puskás dat donderdag in de winkel ligt. “Dat was een grote schok.”

Een schok omdat, door die uitzaaiingen, al meteen duidelijk werd dat opereren onmogelijk was. En waardoor voor Weber, die van ‘88 tot ‘97 in de spits stond bij Cercle Brugge en Anderlecht en als Rode Duivel naar het WK van ‘94 in de Verenigde Staten ging, een strijd begon die hem tot vandaag bezighoudt. Via hormoon-, protonen- en chemotherapie in Duitsland en Kroatië hopend op genezing. Helaas niet met het resultaat waarop Weber 2,5 jaar na de diagnose hoopte. “Eén op een miljoen mensen geneest zichzelf en ik hoop die ene te zijn. Maar ik zou ook blij zijn als ik nog 2,5 jaar normaal zou kunnen leven.”

Zachte vastberadenheid

In die ‘zou’ zit veel onzekerheid. Maar zachte vastberadenheid ook. Op zijn terras van zijn woning in Slavonski Brod vertelde Weber eind maart over hoe hij na de laatste testen in januari (die niet goed waren) besliste zijn lot zelf in handen te nemen.

“De chemo was zwaar en het resultaat niet wat ik wilde”, zegt de nu 52-jarige Weber, die voor de West-Vlaamse siliconenproducent DL Chemicals nog altijd vertegenwoordiger in Kroatië is. “Nu probeer ik het dus met natuurlijke middelen. Weliswaar in combinatie, maar toch vooral met homeopathie. En met de hoop op een mirakel. Ik heb echt een mirakel nodig. De moderne geneesmiddelen hebben geen antwoord meer op mijn ziekte.”

“De dokters deden geen voorspelling. Soms lees je dat je met deze kanker drie jaar kunt overleven. Soms vijf jaar. Natuurlijk moet je optimist zijn en dat ben ik. Tijdens de voorbije 2,5 jaar kreeg ik twee kleinkinderen. Dat zijn de mooie dingen. Maar het gevecht voor mijn gezondheid is nu de prioriteit.”

Een gezondheid waarvoor hij op zijn lichaam rekent. Maar hij gaat er niet van uit dat zijn verleden als sportman hem voorsprong geeft. “Ik denk dat je als sportman juist meer kans maakt om zo’n ziekte op te lopen. Duizend keer getraind in de koude, de wind en de regen. Vier of vijf operaties meegemaakt. Al die stress. Ik ben er zeker van dat dat meegespeeld heeft. Tijdens die 5-5 tegen Club Brugge (een match van Cercle uit 1992, RVP) had ik waterpokken. Toch speelde ik. Dat is niet gezond.”

Gisteren, een WhatsApp-berichtje van Weber: “De laatste resultaten waren een beetje beter. Ik blijf vechten.”

Het volledige interview met Josip Weber, thuis in Kroatië, leest u in Puskás. Alle info op puskas.be. Zaterdag verschijnt het ook in de weekendbijlage Zeno, bij De Morgen.