Nainggolan is heus niet de eerste met een “creatieve” uitleg: dit zijn de gekste excuses die politierechters te horen krijgen

Creatief, zo mag je de uitleg van Rode Duivel Radja Nainggolan gerust noemen. Eerst zat hij niet aan het stuur en had zijn vriend moeten blazen. Een dag later gaf hij toe toch dronken achter het stuur te hebben gezeten, maar niet al rijdend. Voor politierechters zijn die bochten en smoesjes dagelijkse kost. Van “ik had buikloop” tot“ik was net onderweg naar de verzekeraar”: op creativiteit staat geen maat als je oog in oog staat met een politierechter.