Geloof het of niet, maar er zijn echt lessen die we kunnen trekken uit ‘Temptation Island’

Er werd gekust, er werd bedrogen en er werd gelogen. Niemand kon het afgelopen seizoen van ‘Temptation Island’ aan de verleiding weerstaan. Twee relaties gingen er zelfs aan kapot. Intussen zaten elke week 600.000 Vlamingen daar thuis voor te supporteren. Omdat het een guilty pleasure is of omdat we er ook enkele lessen uit kunnen trekken? “Geen paniek: het is gezond af en toe te verlangen naar iemand anders”’, zegt seksuoloog Wim Slabbinck.