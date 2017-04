Qatar begint aan bouw van stadion voor WK-finale

De werken aan het Lusail Stadium, het stadion waarin de finale van het WK 2022 in Qatar gespeeld zal worden en dat plaats moet bieden aan 80.000 toeschouwers, zijn begonnen. Dat werd woensdag aangekondigd door de organisatoren, die hopen dat de werken in 2020 afgerond zullen zijn.

“De fundamenten zullen later dit jaar recht moeten staan”, verklaarde Tamim Loutfi Elabed, de projectleider van het stadion. In totaal zullen zo’n 7.000 werknemers aan het werk gezet worden voor de constructie van de voetbaltempel. “Momenteel zitten we nog in de eerste fase van het bouwproces, dus zitten we nog maar aan ongeveer 500 werknemers”, aldus de Qatarese projectleider.

Het stadion is een deel van het project om de gloednieuwe stad Lusail uit te bouwen, op iets meer dan twintig kilometer van hoofdstad Doha gelegen. Dicht bij het stadion zijn ook al de werken gestart voor de bouw van een metrostation. Het totale kostenplaatje van het project wordt op 45 miljard dollar (meer dan 43 miljard euro) geraamd.

Qatar geeft elke week bijna 500 miljoen dollar (meer dan 470 miljoen euro) uit om het land klaar te stomen voor de organisatie van het WK voetbal in 2022. De bouw van de stadions kost 10 miljard dollar (9,4 miljard euro), volgens Hassan Al-Thawadi, de voorzitter van het organisatiecomité van het WK.

Sinds Qatar in 2010 de organisatie van het WK toegewezen kreeg, moest het land al veel kritiek verwerken van verscheidene mensenrechtenorganisaties over de situatie van de vele gastarbeiders in Qatar, die in vaak loodzware omstandigheden de stadions moeten bouwen.