Onze man keek vol verwachting uit naar Circus Mourinho. Maar die had niet veel zin in de persconferentie

José Mourinho is in het land. De ‘Special One’ heeft een reputatie van hier tot in Tokio en leeft momenteel in hoogspanning – want Man U kwakkelt –, dat kon dus weleens een circusje worden. Maar José heeft zorgen, en wilde woensdag alvast het veld niet op waar het vandaag van moeten is. Al bleef hij wel rustig: “We hebben geen tien matchen geknokt in Europa om er nu uit te gaan.”