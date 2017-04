Club Brugge krijgt goed nieuws over Vossen

Gisterenvoormiddag kwam er nogmaals goed nieuws vanop het Brugse trainingsveld. Jelle Vossen trainde opnieuw buiten. De spits trainde deels met de groep en deels individueel, maar lijkt 5 dagen voor de verplaatsing naar de Gaverbeek in aanmerking te komen voor een selectie. De kans dat Vossen meteen weer in de basis verschijnt lijkt – gezien de prestaties van Wesley – eerder klein, maar zijn herstel geeft Preud'homme voorin opnieuw wat meer ademruimte. Vossen viel uit met een botkneuzing na een knie in de rug van Gershon (Gent). Ook Refaelov trainde opnieuw buiten, maar dan grotendeels individueel. Benoît Poulain (bil) bleef opnieuw binnen.