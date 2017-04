Al 25 jaar in België: de Ibrahimovic van de Kempen

Hoezo, heel België staat in rep en roer omdat Ibrahimovic komt? Ibrahimovic loopt hier al 25 jaar rond, in de Kempen nog wel. Niet Zlatan, wel Jasenko Ibrahimovic (31), spits bij Verbroedering Balen.

Een beetje kleiner – 1m80 tegen de 1m95 van de Zweed –, een stuk bescheidener – “Als hij een Ferrari is, ben ik een Ford Ka” – en een pak minder haar – “De enige keer dat ik zo’n dotje droeg, was op mijn vrijgezellenavond, toen hád ik nog haar” –, maar evengoed een killer in de zestien meter. Jasenko maakte vorig seizoen 27 goals in 21 matchen voor Verbroedering Balen, Zlatan moet het in de Premier League stellen met máár 17 stuks in 27 matchen.

“Ja maar, dat van mij was wel maar in tweede provinciale, hé”, tempert Ja­senko, die op zijn zesde met zijn ouders van Bosnië naar België verhuisde. “Door aanslepende blessures ben ik dit seizoen zelfs moeten stoppen met voetballen.” Last van zijn beroemde achternaam heeft hij naar eigen zeggen nooit gehad. “Neen, het is niet zo dat refs, tegenstanders of supporters er mij veel op aanspraken. Of me uitlachten omdat ik de mislukte versie was of zo.” (lacht)

Jasenko, personal banker bij ING, is wel altijd fan geweest. Van de voetballer én van het fenomeen. “God hé. Maar als je het ook waarmaakt, vind ik zo’n arrogante bek wel kunnen.” (lacht)