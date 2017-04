Paul Pogba: “Je hebt Acheampong, Tielemans en euh... die Roemeen”

Paul Pogba, de duurste speler in de geschiedenis van het voetbal, liet gisteren weten dat zijn ploeg Anderlecht zeker niet onderschat, al betekent dat nu ook niet dat hij de paars-witte spelers ook allemaal bij naam kent: “We komen hier heus geen oefenmatchke spelen”, verzekert Pogba. “Het is een goeie ploeg, met spelers als Acheampong... (denkt even na) Tielemans en… euh… die Roemeen, Stanciu.”

“Ik speelde vorig jaar de halve finales van de Champions League, en ik wil daar net als heel Man U zo snel mogelijk weer naartoe. Daarvoor moeten we in de top vier eindigen in de Premier League of de Europa League winnen. Beide zijn mogelijk, denk ik.”

Daarvoor moet er dan wel eerst gewonnen worden van Anderlecht.

Binnen zijn eigen ploeg was hij dan weer vol lof voor onze Marouane Fellaini, die vanavond normaal op de bank start. “It’s my big brother. Het klikt op het veld heel goed tussen ons en ik steek veel van hem op.”