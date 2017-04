Joyce vermoord na ruzie over geld

Gent - De roofmoord op de Gentse Joyce Sparenberg (28) is opgelost. De twee jonge verdachten (18 en 22 jaar) die zondag zijn opgepakt, hebben bekend. Sparenberg werd vermoord tijdens een uit de hand gelopen drugsfeestje. De jongste van de twee daders, Guillaume L., stak eerder al ­iemand neer.

Twee weken na de moord op Joyce Sparenberg hebben de daders bekentenissen afgelegd. Twee jonge mannen – Guillaume L. (18) en Jo M. (22) – waren op het appartement van Joyce voor een drugsfeestje toen de 28-jarige vrouw plots ontdekte dat er geld verdwenen was. Tijdens de daaropvolgende discussie gingen de twee ­bezoekers onder invloed van drugs compleet door het lint. Met hun vuisten en een mes takelden ze Sparenberg zo zwaar toe dat ze overleed.

Guillaume L. (18).

Skinheads en drugs

Afgelopen zondag werden de twee jonge Walen in de buurt van Moeskroen van de weg gehaald. Al tijdens hun eerste ondervraging zouden ze de feiten hebben bekend. Gisteren verschenen ze voor de raadkamer in Gent. Die ­bevestigde hun aanhouding. Ze blijven dus nog zeker drie maanden in de cel.

Jo M., die naar verluidt erg koelbloedig reageerde tijdens het verhoor, is een onbekende voor het gerecht. Dat kan niet gezegd worden van de 18-jarige Guillaume L.. Die heeft, behalve rondhangen met skinheads en drugsfeiten, ook al een steekpartij op zijn kerfstok staan.

“Hij stapelt de stommiteiten op en hangt rond met mensen die dat soort zaken normaal vinden”, zegt een opvoedster die Guillaume nog kent van vroeger. Naar zijn moeder luisterde de tiener al lang niet meer, maar zijn broer was van plan met hem naar Australië te verhuizen. “Door daar te werken wilde ik hem weer op het rechte pad krijgen”, zegt zijn broer in een reactie op Facebook.