Panne op autostrade? Dat wordt een dure grap

Pechverhelpers VAB en Touring voelen zich op de autosnelweg buitenspel gezet. Omwille van de veiligheid laat de fede­rale wegpolitie voertuigen die op de pechstrook in panne staan immers stante pede wegslepen door zogenaamde FAST-takelaars, ook al is de eigenaar bij VAB of Touring aangesloten en zijn hun pechverhelpers al onderweg. Gevolg: discussies op de pechstrook én vaak hoge takelfacturen.

Om files snel op te lossen, staan langs de Vlaamse autosnelwegen FAST-takelaars stand-by. Deze takelfirma’s – geselecteerd door de Vlaamse overheid – moeten in hun regio binnen de 20 minuten ter plaatse zijn, om een voertuig na een ongeval snel weg te takelen en zo eindeloze ­files te voorkomen.

Themabeeld. Foto: Photo News

De federale politie stuurt deze FAST-takelaars echter ook ter plaatse wanneer een voertuig op de pechstrook in panne staat. Tot onvrede van de pechverhelpers: “Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die bij ons zijn aangesloten, en naar wie een van onze pech­verhelpers al onderweg is voor gratis assistentie”, legt Touring-woordvoerder Danny Smagghe uit. “Plots worden onze leden dan geconfronteerd met een vreemde takelfirma die meteen hun voertuig begint op te laden.”

VAB en Touring stellen zich ook vragen over de soms erg hoge facturen die hun leden van deze FAST-takelaars ontvangen. “Tot soms 500 euro, enkel om je wagen tot aan de eerste afrit te takelen.” In afwachting van een oplossing, komen zowel Touring als VAB daarin tussenbeide, als geste naar hun leden.

Themabeeld.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid is op de hoogte van de onenigheid tussen de FAST-takelaars en de pechverhelpers. “We zijn ook vragende partij voor meer duidelijkheid over welke takelaar exact wat mag doen op de ­autosnelweg”, beklemtoont woordvoerder Veva Daniëls. Er zou bij de overheid nu een plan op tafel liggen waarbij enkel nog FAST-takelaars op autosnelwegen voertuigen mogen ­takelen, ook op de pechstrook.

“Discussie over de prijzen die de FAST-takelaars aanrekenen, zou er sowieso niet mogen zijn. Die bedragen staan in alle transparantie op onze website”, aldus nog het Agentschap Wegen en Verkeer. Klopt, klinkt het bij Touring en VAB. “Maar vaak komen FAST-takelaars met zowel een takelwagen als een signalisatiewagen ter plaatse. En ook die signalisatie­wagen moet het slachtoffer betalen.”

Veiligheid

Bij de federale wegpolitie horen we dat bij voorkeur een beroep wordt gedaan op FAST-takelaars, omdat die gegarandeerd binnen de 20 minuten ter plaatse zijn. Pechverhelpers als VAB en Touring doen er vaak langer over, “en dan primeert bij ons de ­veiligheid”, aldus de wegpolitie. “Er zijn de laatste tijd te veel ongevallen waarbij een voertuig op de pechstrook wordt aangereden. Vandaar dat we voertuigen in panne zo snel mogelijk van de pechstrook proberen te krijgen.”