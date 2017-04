Facebook heeft beslist: Brecht en Delphine moeten samenwonen

Brugge - Hun omgeving was de wanhoop nabij: Brecht Carrebrouck (21) en ­Delphine ­Dekeyzer (21) uit Brugge zijn hét ideale koppel, maar willen dat zelf niet zien. Dus gooiden de collega’s bij slagerij Maertens het over een ­andere boeg.

Als ze 10.000 likes verzamelden voor de Facebookpagina Blind ­gekoppeld: Brecht en ­Delphine zouden de boezemvrienden een maand samenwonen om het een kans te geven. Het werd een succes: in vier dagen tijd was de klus geklaard. “En dus gaan wij nu een appartementje huren”, klinkt het. “Op kosten van de bazen.”

Brecht en Delphine zijn onafscheidelijk sinds het zesde middelbaar. Er was in het begin wel interesse bij Brecht, maar omdat Delphine die niet beantwoordde, liet hij de hoop naar eigen zeggen “snel varen”. “Wij worden dus geen koppel. Dit is een uit de hand gelopen grap, maar veel mensen geloven blijkbaar in de liefde. En beloofd is beloofd.”