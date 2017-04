Karen Damen & Kürt Rogiers gaan weer blind daten

Hoewel hun agenda’s al overvol staan, hebben Kürt Rogiers en Karen Damen toch een gaatje gevonden om dit najaar door Vlaanderen te trekken met Blind Date, het komische theaterstuk dat begin dit jaar duizenden bezoekers lokte in Antwerpen. “We zijn er zelf van geschrokken hoe succesvol het was. We zijn nog aan het puzzelen met VTM en SBS om alle agenda’s op elkaar af te stemmen, maar een aantal data liggen intussen vast”, zegt Rogiers. “Eind september beginnen we, er staan al voorstellingen gepland in Hasselt, Gent, Oostende, Brugge en in Antwerpen.”