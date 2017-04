Anderlecht - Man United: recordpremie, explosievenhonden en 9 spelers op scherp

Anderlecht ontvangt vanavond om 21u05 het grote Manchester United in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League. We verzamelden voor u enkele interessante weetjes in de aanloop naar dit duel.

40.000 euro per speler om Man U uit te schakelen

De titelstrijd is prioritair, maar tegen Manchester staat er voor de RSCA-spelers toch ook veel op het spel. Zowel sportief als financieel. Terwijl ze in de 1/16de finales nog 20.000 euro premie per speler kregen om Zenit uit te schakelen en in de 1/8ste finales 30.000 euro voor het elimineren van Apoel Nicosia, ligt er nu 40.000 euro per man klaar als ze stunten en Man United uit het tornooi knikkeren.

Als Anderlecht zich kwalificeert voor de halve finales, heeft elke Brusselaar al 148.500 euro extra aan Europese premies op zijn rekening staan. Nooit eerder in de geschiedenis van de club kon een Anderlecht-speler zoveel verdienen in de Europa League. Hoewel de Europa League geen goudmijn is, verdiende Anderlecht ook al goed aan deze campagne. Met de premies van de UEFA en de ticketing – de match tegen Man U was een cadeau gezien de gigantische publieke belangstelling – zitten de inkomsten al boven de 10 miljoen.

9 Anderlecht-spelers kunnen return op Old Trafford missen

Hoe mooi de thuismatch ook is tegen Manchester United, de terugmatch op Old Trafford spreekt misschien nog meer aan. Er zijn echter negen Anderlecht-spelers die moeten vrezen voor die wedstrijd omdat ze op één kaart van schorsing staan. Het gaat om Spajic, Nuytinck, Teodorczyk, Hanni, Acheampong, Dendoncker, Tielemans, Thelin en Sowah. Het goeie nieuws – als Anderlecht doorstoot – is dat alle kaarten worden kwijtgescholden vanaf de halve finales. Voor de rest zit Andy Najar (knie) nog niet in de selectie. Zijn plaats wordt in principe ingenomen door Diego Capel.

Explosievenhonden aan het Anderlecht-stadion

Agenten zullen vanavond met explosievenhonden patrouilleren aan het Vanden Stockstadion. Dat is één van de extra veiligheidsmaatregelen die het Crisiscentrum gistermiddag oplegde naar aanleiding van de mislukte aanslag op de spelersbus van Dortmund.

Er komt ook verhoogde aandacht voor de busreis van de spelers naar het stadion, aangezien de aanslag in Dortmund op dat moment gebeurde. De bussen zullen een “onvoorspelbaar traject” afleggen. De politie stippelde verschillende routes uit, en pas op het laatste moment wordt het uiteindelijke traject aangeduid.