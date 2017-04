Man U-Belg Marouane Fellaini begon zijn carrière bij Anderlecht

Voor Marouane Fellaini wordt de match tegen Anderlecht speciaal. Als speler van het grote Man United treft hij de ploeg waar hij zijn voetbalcarrière begon. Van zijn 7 tot 10 jaar was Fellaini actief bij de provinciale jeugd van Anderlecht. Voor de eliteteams was hij toen (nog) niet goed genoeg.

Begin jaren 90 loopt de 6-jarige Marouane Fellaini in Brussel dikwijls achter de fiets van zijn vader Abdelatif naar school. Toch enkele kilometers. Papa Fellaini is zelf eersteklassekeeper geweest in ...