3 op de 4 werknemers vinden papierloos kantoor onrealistisch

Uit een onderzoek van Epson blijkt dat het papierloze kantoor een illusie is ondanks toenemende digitalisering in de werkomgeving en zorgen over milieubehoud.

Er is meer dan 38 jaar verstreken sinds de Brits-Amerikaanse informatiewetenschapper Frederick Wilfrid voor het eerst speculeerde over een 'papierloos kantoor' in 1978. De hedendaagse realiteit is dat printers nog steeds dagelijks worden gebruikt.

Volgens een onafhankelijk onderzoek bij meer dan 2.400 werknemers in de EMEA-regio in opdracht van Epson Europe, beschouwt 80% van de respondenten printen als 'cruciaal' voor een effectieve werkwijze, terwijl een overgrote meerderheid (75%) van mening is dat een "papierloos kantoor onrealistisch is".

In België

In België geeft 78% van de respondenten aan dat zij printen als een cruciaal onderdeel beschouwen van de werkwijze in hun industrie. Deze werknemers verklaarden dat zij gemiddeld 27 pagina's per dag afdrukken, met contracten als meest populaire afgedrukte artikelen, op de voet gevolgd door facturen en rapporten en brochures.

"Uit ons onderzoek is duidelijk gebleken dat, ondanks de digitalisering en het feit dat meer dan een derde van alle bedrijven (34%) documenten digitaliseert in plaats van geprinte exemplaren te bewaren, werknemers bepaalde taken nog steeds graag op papier uitvoeren én de voorkeur geven aan printen in plaats van werken vanaf een computerscherm", aldus Inge Bruffaerts, Channel Marketing Manager bij Epson België.

