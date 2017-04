Dit waren de eerste woorden van Elisabeth Fritzl nadat ze uit de klauwen van haar vader was ontsnapt

24 jaar gevangenschap. 7 kinderen van haar vader. Elisabeth Fritzl had een leven zoals niemand het kan of wil voorstellen. Jarenlang woonde ze in de kelder van haar ouderlijk huis in het Oostenrijkse Amstetten, terwijl haar papa Josef Fritzl meer dan 3.000 keer bij haar kwam om met haar seks te hebben. Nu is de vrouw 52. Politiecommissaris Wilibald Reitner vertelt wat haar eerste woorden waren, toen hij haar had bevrijd uit de klauwen van haar incestueuze vader.

Elf jaar. Zo oud was Elisabeth toen haar vader voor de eerste keer haar dwong om seks met hem te hebben. Jarenlang bleef het misbruik duren. Toen ze 18 jaar werd, ging het van kwaad naar erger. Speciaal voor zijn incestueuze verlangens had hij een kelder aangelegd onder zijn huis. Daar sloot hij Elisabeth in op, waardoor ze nooit meer in de buitenlucht kwam.

Foto: rr

Tijdens de jaren van misbruik, kreeg Fritzl zeven kinderen bij zijn dochter. Eén kindje, Michael, stierf enkele dagen na zijn geboorte. Drie andere - Lisa, Monika en Alexander - werden opgevoed door Josef Fritzl en zijn vrouw Rosemarie, die naar verluidt niet op de hoogte was van wat er zich onder en in haar huis afspeelde. (Samen had het koppel al zeven kinderen.) Drie andere kinderen - Kerstin, Stefan en Felix - bleven in de kelder gevangen en gingen niet naar school. Het enige wat ze wisten over de buitenwereld kwam van op de televisie.

Elisabeth en haar kinderen kwamen pas vrij toen haar oudste 19-jarige dochter zo ernstig ziek was dat ze naar het ziekenhuis moest. Toen gingen de alarmbellen rinkelen: het meisje was nergens ingeschreven, had geen medisch dossier. De brief die Josef had meegegeven, zogezegd in de naam van Elisabeth, kon de gaten in het verhaal niet opvullen. Zijn veelgebruikt excuus van “een dochter die in een sekte zat en haar kinderen op de stoep bij hen achterliet” werkte niet meer en de media en politie ging op zoek naar Elisabeth.

Eerste woorden

Politiecommissaris Wilibal Reitner was erbij toen ze haar voor het eerst ondervraagden. Ze wilden haar immers aanklagen voor verwaarlozing van haar dochter Kerstin, toen ze nog niet wisten dat het de eerste momenten in open lucht was van Elisabeth. Haar eerste woorden zijn hem altijd bijgebleven, vertelt hij in een interview voor een documentaire van Channel 5.

Eerst zei Elisabeth niets. Ze zweeg. Het was Reitner die haar aan het praten kreeg. Het eerst wat zij zei was: “Niemand gaat mij ooit geloven.” Een zin die in de commissaris zijn geheugen gegrift staat. “Als ik ooit exact vertel wat er gebeurd is, dan gaat niemand mij ooit geloven...” herhaalde ze. Toen Reitner opperde dat ze misschien het slachtoffer in het verhaal was, veranderde Elisabeth van stemming.

“Iedereen zal kant kiezen van mijn vader”

Jarenlang zat ze gevangen in een speciaal gebouwde kelder, samen met drie van haar kinderen. Foto: AFP

Ze stelde haar voorwaarden: vrijheid versus praten. Nadat de politiediensten haar de garantie gaven dat ze nooit meer terug moest naar haar vader, vertelde de vrouw wat er haar de laatste 24 jaar was overkomen. Geen enkele keer sprak ze de naam van haar vader uit. Dat weigerde ze. Tijdens alle ondervragingen vertelde ze over “hem”. Haar grootste angst was dat niemand haar zou geloven, maar de kant zou kiezen van haar vader. Zoals het tot nu toe altijd al geweest was.

Psychiater Dr. Heidi Kastner vertelt in dezelfde documentaire hoe Josef Fritzl zelfzeker bleef tijdens het hele gegeven, ook al keek hij steeds naar de deur. “Ik ben geboren om te verkrachten”, zou hij verteld hebben volgens de psychiater. De vrouw legt uit: “Wat hij daarmee beschreef was een nood om vrouwen te domineren, om iemand te domineren. Liefst seksueel. Hij kon geen reden geven voor de drang die hij voelde, maar hij zei dat hij altijd al wist dat het in hem zat.”

33 jaar later

Nu, 33 jaar nadat ze voor de eerste keer misbruikt werd door haar vader is Elisabeth een vrije vrouw. Ze heeft haar naam veranderd en probeert haar leven op te pikken. De kelder is dichtgegooid met 200 ton beton en het huis is nooit verkocht. Het is een symbool geworden van het kwaad dat incestueuze relaties met zich meebrengen.