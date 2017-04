Didier Drogba verkast naar Amerikaanse tweedeklasser

De Ivoriaanse ex-international Didier Drogba heeft dinsdag een contract getekend bij Phoenix Rising, een club uit de Amerikaanse United Soccer League (USL). Dat meldde de tweedeklasser op de clubwebsite. De 39-jarige voormalige vedette van onder meer Chelsea wordt eerst speler bij de club uit Arizona en krijgt er later mogelijk ook een bestuursfunctie.

Drogba speelde vorig seizoen nog bij Major League Soccer-team Montréal Impact, de club van Rode Duivel Laurent Ciman. “Ik heb de tijd genomen om te beslissen wat ik wilde doen en ben heel enthousiast om bij Phoenix Rising aan de slag te gaan”, klonk het. “Ik ben ervan overtuigd dat ik de club kan helpen, zowel op het terrein als daarbuiten”.

Phoenix staat momenteel op een elfde plaats in zijn Conference, de top acht speelt play-offs. Hoewel er geen systeem van promotie of degradatie bestaat, hoopt de club om toch in de MLS terecht te komen (wanneer die competitie gaat uitbreiden).