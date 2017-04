Aanhoudingsbevel tegen verdachte aanslag Dortmund (maar niet voor aanslag)

Er zijn tot nu toe “geen elementen” die de woensdag opgepakte verdachte linken aan de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund van dinsdag. De Duitse procureur-generaal vaardigde wel een aanhoudingsbevel uit tegen de man, maar dan omwille van zijn vermeende lidmaatschap bij terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS). De echte dader van de aanslag is dus nog op vrije voeten.

“Ons onderzoek heeft tot nu toe geen aanwijzingen opgeleverd dat de woensdag opgepakte Irakees Abdul Beset A. (26) betrokken was bij de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund”, zo meldt het Duitse gerecht. “Er werd wel een aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd omdat hij ervan verdacht wordt zich in eind 2014 in Irak bij ISIS te hebben aangesloten.”

“Volgens de eerste bevindingen zou de verdachte daar de leiding hebben gehad over ongeveer tien militanten. De eenheid hield zich vooral bezig met afpersingen en ontvoeringen maar ook moord”, zo luidt het. “De Irakees zou in maart 2015 naar Turkije getrokken zijn om van daaruit begin 2016 door te reizen naar Duitsland. Ook in Duitsland bleef hij contact met de terreurorganisatie onderhouden.”

De verdachte wordt donderdagvoormiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die zal beslissen over de aanhouding.