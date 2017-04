Deze vrouw schrijft een liefdesbrief... aan haar dijen

We leven in een wereld waar het makkelijk is om elkaars lichaam af te breken, maar Instagramgebruikster Shea doet beroep op het internet om een liefdesbrief te schrijven aan zichzelf. Aan haar dijen in het bijzonder.

“Beste dijen. Ik hou zo van jullie. Van elke centimeter en elk bobbeltje vanaf mijn knieën tot aan mijn romp. Jullie mogen dan wel niet superslank of glad zijn, maar jullie gaan altijd de uitdaging aan als ik beweeg - van trappen doen tot een reeks squats. Bovendien lijken jullie het niet erg te vinden als iemand staart”, schrijft ze.

Ze gaat verder over de tocht die zij en haar benen samen hebben afgelegd. “Het was een ritje op een rollercoaster, maar het is leuk dus ik blijf gewoon zitten. Elke dag leer ik dat mijn eigenwaarde niet gebaseerd is op wat anderen denken, maar op hoe ik mezelf voel. En de laatste tijd voel ik me heel goed”, staat er zwart op wit.

Een bericht gedeeld door Shea (@shastavibes) op 7 Apr 2017 om 6:06 PDT



Shea schrijft nog dat ze zich op het moment van de foto realiseerde dat haar lichaam geen object is dat ze moet vergelijken met andere dingen, maar meer een waardevol hulpmiddel. “Mijn lichaam helpt me om de dagelijkse dingen tot een goed einde te brengen. Het is er ook echt goed in en laat me nooit in de steek. Alleen al om die reden ben ik dolverliefd. Dus, beste dijen en alle andere sterke en functionele delen van mijn lijf: bedankt om dit alles mogelijk te maken.”