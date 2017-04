Eden Hazard en Romelu Lukaku genomineerd voor “Speler van het Jaar” in de Premier League

De PFA, de vereniging van profvoetballers in Engeland, heeft donderdag de zes genomineerden voor Speler van het Jaar in de Engelse Premier League bekendgemaakt. Rode Duivels Eden Hazard (Chelsea) en Romelu Lukaku (Everton) behoren tot de kanshebbers, maar krijgen wel zware concurrentie. Ook Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), N’Golo Kanté (Chelsea) en Alexis Sanchez (Arsenal) sleepten immers een nominatie in de wacht.

De nominaties voor Hazard en Lukaku zijn geen verrassing, ze doen het dit seizoen allebei uitstekend bij respectievelijk Chelsea en Everton. Hazard behoort steevast tot de uitblinkers bij de Blues en vond dit seizoen in de Premier League al veertien keer de weg naar de netten, ‘Big Rom’ scoort aan de lopende band bij de Toffees. Lukaku zit al aan 23 treffers in de Premier League, staat ruim aan de leiding in de topschuttersstand (nummer twee Kane heeft negentien doelpunten gemaakt) en is goed op weg op zich op het eind van het seizoen tot Premier League-topschutter te kronen. Lukaku is overigens ook een van de zes genomineerden voor de titel van Jonge Speler van het Jaar (naast Kane, Dele Alli, Leroy Sane, Jordan Pickford en Michael Keane).

Vorig jaar ging de trofee voor Speler van het Jaar naar Leicester City-winger Riyad Mahrez, het jaar voordien viel Eden Hazard in de prijzen. De winnaar van 2017 wordt bekendgemaakt tijdens de PFA Awards van zondag 23 april in het Londense Grosvenor House.