Extra aflevering van ‘Reizen Waes’ op komst: Tom Waes zet zijn schouders onder 12-12

‘Reizen Waes’ trekt al drie seizoenen naar de landen die de doorsneetoerist liever links laat liggen. Zaterdag 29 april vertrekt Tom Waes naar het noorden van Oeganda voor de speciale aflevering één. Dat doet hij om de actie ‘Hongersnood 12-12’ een steuntje in de rug te geven en televisiekijkend Vlaanderen te laten zien hoe schrijnend het daar aan toegaat.

Na Reizen Waes wacht Tom nu een heel andere reis. Hij verblijft een week lang in Oeganda, maar niet op lokale hotels. Tom zal in de vluchtelingenkampen op de grens met Zuid-Soedan verblijven. Zeven dagen lang leeft Tom samen met vluchtelingen en hulpverleners. “Hij kwam zelf met dit idee op de proppen om met eigen ogen te zien hoe de situatie daar is: nieuwsgierig naar de echte verhalen”, vertelt één in een persbericht.

Hongersnood 12-12

De streek waar de reportagemaker naartoe reist, is momenteel getroffen door een zware hongersnood. Elke dag trekken 3.000 mensen de grens over om weg te vluchten van honger, droogte en geweld, kortom: om te overleven. Daarom zijn er verschillende internationale hulpacties opgezet.

Sinds maart 2017 voert het Consortium 12-12 intensief campagne om hulp te bieden bij de “grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog”. Begin maart riepen de Verenigde Naties officieel de hongersnood uit in Zuid-Soedan, en waarschuwden zij voor dreigende hongersnood in Jemen, Nigeria en Somalië. Maar liefst twintig miljoen mensen, van wie 1,4 miljoen kinderen, lijden er aan ernstige ondervoeding door droogte en geweld.

Geëngageerd

“Als tv-maker vind ik het erg belangrijk om de actie van 12-12 een duw in de rug te geven. Bovendien was er na de Haïti-aflevering van Reizen Waes eerder dit jaar, wat commotie over de werking van ngo’s in Haïti. Ook daarom vind ik het belangrijk om in het zog van 12-12 mee te reizen en te tonen hoe 12-12 haar middelen zo goed mogelijk inzet in deze humanitaire crisis”, vertelt Waes.

Tv-programma ‘Reizen Waes’ bereikt een zeer breed Vlaams publiek. “Tom is dan ook de juiste man om dit verhaal te vertellen: het verhaal van een grote humanitaire crisis, het verhaal van een hongersnood die nú aan het gebeuren is en waarvan de omvang moeilijk te vatten is. We vinden het belangrijk dat we zo kunnen bijdragen aan het bewustzijn rond deze crisis bij de Vlaming”, aldus Olivier Goris, netmanager bij één.

De uitzending van Reizen Waes 12-12 is voorzien voor eind mei 2017 op één.