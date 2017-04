Algerijnse nationale ploeg heeft opvolger voor Georges Leekens beet

De Spanjaard Lucas Alcaraz is donderdag aangesteld als nieuwe bondscoach van de Algerijnse nationale voetbalploeg. Dat heeft de Algerijnse voetbalbond bevestigd. Alcaraz, die pas maandag ontslagen werd bij Primera Division-club Granada, volgt bij ‘Les Fennecs’ Georges Leekens op. ‘Mac The Knife’ trad na een voor Algerije erg teleurstellend verlopen Africa Cup af als Algerijns bondscoach, hij was er toen amper drie maanden in dienst.