AC Milan officieel verkocht aan Chinese investeerders

De Italiaanse voetbalclub AC Milan is donderdag officieel verkocht aan Rossoneri Sport Investment Lux, een groep Chinese investeerders. Dat heeft de vorige eigenaar Fininvest, de holding van Silvio Berlusconi, officieel bevestigd. Met de overname is een bedrag van 740 miljoen euro gemoeid. Berlusconi was vorig jaar al akkoord gegaan met de verkoop van ‘zijn’ club, maar de afronding van de deal liet geruime tijd op zich wachten omdat het beloofde geld vanuit Azië lang uitbleef.

Fininvest had in augustus vorig jaar ingestemd met de verkoop van 99 procent van de aandelen van AC Milan. Het Aziatisch consortium was bereid om daarvoor een bedrag van 740 miljoen euro op tafel te leggen, waarvan 220 miljoen euro gebruikt moet worden om de schulden aan te zuiveren. Aanvankelijk was het de bedoeling om de transactie tegen het eind van 2016 af te ronden, maar sindsdien werd de verkoop al meerdere keren uitgesteld, ook al hadden de Chinese investeerders al een voorschot van 200 miljoen euro betaald.

Foto: EPA

AC Milan, momenteel zesde in de stand in de Serie A, was meer dan dertig jaar in handen van de Italiaanse oud-premier Berlusconi. Onder ‘Il Cavaliere’ vond de club weer aansluiting bij de Europese top, maar de laatste jaren is AC Milan weer weggezakt tot het niveau van een middenmoter. Eerder probeerde hij al een aanzienlijk deel van de clubaandelen te verkopen aan de Taiwanese zakenman Bee Taechaubol, maar tot een akkoord kwam het toen niet.

De nummer één van Rossoneri Sport Investment Lux is de Chinese zakenman Li Yonghong. Verwacht wordt dat tijdens de algemene vergadering van de aandeelhouders tot nieuwe clubvoorzitter aangesteld zal worden.