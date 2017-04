Een seizoen ‘Temptation Island’ staat garant voor uren beeldmateriaal en hoewel we dit jaar vooral veel harde fragmenten te zien kregen, werd er achter de schermen heel wat afgelachen. Al die zwoele poses voor de camera? Die zitten niet vanaf het eerste moment goed, zo blijkt. Want verleidelijk doen op het strand geeft al eens een zandkorreltje tussen de tanden of een golf recht in het gezicht...