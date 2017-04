Marc Bartra vier weken buiten strijd na bomaanslag op spelersbus Dortmund

Borussia Dortmund zal het zo’n vier weken zonder zijn Spaanse verdediger Marc Bartra moeten stellen. Dat verklaarde trainer Thomas Tuchel donderdag op de persconferentie in aanloop naar het Bundesligaduel van zaterdag tegen Eintracht Frankfurt. De 26-jarige Bartra liep dinsdag een breuk in de rechterpols op bij de bomaanslag op de spelersbus van Dortmund. Uit zijn rechterarm moesten glassplinters verwijderd worden.

Volgens Tuchel zou Bartra het liefst zaterdag alweer meedoen. “Hij wil niets liever dan weer voetballen. Maar het is nog te vroeg.”

Tuchel kan tegen Frankfurt wel weer rekenen op Marco Reus. De 27-jarige Duitse spits was anderhalve maand buiten strijd met een spierscheur in de dij, die hij op 4 maart in een duel met Leverkusen opliep.