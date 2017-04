Trainer Lukaku bevestigt: “Hij heeft me gezegd dat hij niet bijtekent”

Everton-manager Ronald Koeman heeft op de persconferentie voor de match tegen Burnley bevestigd dat Romelu Lukaku niet wil bijtekenen bij Everton. “Ik weet zelf nog niet wat dat betekent voor zijn toekomst”, vertelde Koeman.

Het is al langer geweten dat Romelu Lukaku wil vertrekken bij Everton. Zijn cijfers tonen dan ook aan dat hij klaar is voor een stap hogerop. Toch heeft de topschutter in de Premier League nog een contract tot eind 2019, dus moet Everton Lukaku niet per se verkopen deze zomer.

De spits zou zijn maatje Didier Drogba al verteld hebben waar hij volgend jaar tekent. “Ik weet niet wat dat wil zeggen. Misschien moet ik wachten op een telefoontje van Drogba zelf, zodat hij het mij kan vertellen”, antwoordde Koeman droogjes. “Het is wat het is, en we bekijken op het einde van het seizoen de situatie. Nu focussen we wedstrijd per wedstrijd en proberen we zo hoog mogelijk te eindigen.”