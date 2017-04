Vijf tips voor een schoon barbecuerooster

Het nieuwe barbecueseizoen staat voor de deur, maar wat doe je wanneer het rooster vuil is? Liesbeth van Het Poetsbureau heeft enkele tips om jet snel proper te maken.

1. Snijd een ui of citroen in twee. Wrijf er het nog warme rooster aan alle kanten mee in. Het vuil zal loskomen en je kunt het gemakkelijk afwassen in een sopje met wat afwasmiddel.

2. Draai na het grillen het rooster in een oude krant. Maak de krant nat en laat het zo een nacht weken. De volgende dag wrijf je het rooster gemakkelijk schoon.

3. Neem een prop aluminiumfolie en wrijf ermee over het vuile barbecuerooster. De voedselresten komen er gemakkelijk af.

4. Leg het rooster na het grillen een nacht in het gras. De volgende dag komt het vuil er heel gemakkelijk af.

5. Deze methode wordt vaak door barbecuechefs gebruikt. Stook de barbecue hoog op zodat de voedselresten die nog aan het rooster kleven, verbranden. Borstel ze dan weg met een ijzeren borstel. Spoel het rooster na met water. Door de resten weg te branden, zijn ook meteen alle bacteriën en ziektekiemen verwijderd.

De Grote Schoonmaakbijbel, Het Poetsbureau, Lannoo, 29,99 euro, www.poetsbureau.be/vraag-het-aan-Liesbeth