Rijkevorsel - Bij een verkeersongeval op de Beersebaan in Rijkevorsel is donderdag om 14.50 uur een 56-jarige bromfietser overleden.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Eikendreef. Een BMW die in de richting van Beerse reed, botste tegen de bromfiets. Volgens de bestuurder van de auto stak de bromfietser komende van Beerse plots de weg over en kon hij die niet meer ontwijken. Het slachtoffer is een 56-jarige man uit de buurt. Voor de man kon geen hulp meer baten.