Vadis: “Bij Club werd altijd naar mij gewezen als het slecht ging”

Vadis Odjidja-Ofoe, tegenwoordig aan de slag bij het Poolse Legia Warschau, vindt dat hij in zijn beginjaren te hard werd aangerekend op zijn prestaties. “Bij Club Brugge was ik eigenlijk nog maar een beginneling, maar de mensen keken vaak naar mij als het slecht ging”, zei hij in het programma Hoogvliegers van Play Sports.

De intussen 28-jarige Vadis Odjidja werd opgeleid bij Anderlecht, waar hij bijna tien jaar geleden werd weggeplukt door het Duitse Hamburger SV. In januari 2009 stapte hij vervolgens over naar Club Brugge. “Bij Club waren het eigenlijk mijn eerste jaren in het profvoetbal”, verklaart hij. “Oké, ik had bij Anderlecht in de kleedkamer gezeten en ik was ook naar Duitsland gegaan, maar mijn eerste volledige seizoen speelde ik bij Club Brugge. En toen werd ik vaak aangewezen als het niet goed liep, terwijl ik eigenlijk nog maar een groentje was.”

Odjidja bleef uiteindelijk tot 2014 bij Club. Na een afgesprongen transfer naar Everton kwam hij toch in de Premier League terecht bij Norwich City, waar hij ook uitgeleend werd aan Rotherham United. Sinds vorig jaar is de Gentenaar aan de slag bij Legia Warschau, de regerende landskampioen van Polen. De aflevering van Hoogvliegers met Vadis Odjidja is vrijdag om 22u30 te zien op Play Sports 1.