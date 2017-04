Amerikaanse “moeder aller bommen” doodt 36 ISIS-strijders in Afghanistan

De krachtige bom die het Amerikaanse leger in de nacht van donderdag op vrijdag in Afghanistan heeft ingezet, heeft het leven gekost aan minstens 36 strijders van terreurgroep Islamitische Staat. Dat heeft het Afghaanse ministerie van Defensie vrijdag meegedeeld. Nog volgens het ministerie vielen er geen burgerslachtoffers.

De bom zou omstreeks 19.00 uur lokale tijd gedropt zijn boven Achin, een district in de oostelijke provincie Nandarhar. Het is de eerste keer dat de zogenaamde MOAB (Massive Ordnance Air Blast) gebruikt werd. In militaire kringen wordt het springtuig de ‘Mother of all bombs’ genoemd. Het explosief werd ontwikkeld in 2003, tijdens de oorlog in Irak, maar werd daar nooit ingezet.

In 2003 werd de MOAB voor het eerst getest.

Generaal John Nicholson gaf het bevel, aldus CNN. Sean Spicer, woordvoerder van het Witte Huis, stelde donderdag nog tijdens een inderhaast bijeengeroepen persconferentie dat “de VS alle mogelijke maatregelen hebben getroffen om burgerslachtoffers en collateral dammage te vermijden”.

Het tuig weegt bijna 10 ton en kan enkel vervoerd worden met een vrachtvliegtuig, een ‘normale’ bommenwerper volstaat niet. Met een explosieve kracht van 11 ton TNT is het wapen echter beduidend minder verwoestend dan een atoombom, maar de psychologische impact op de vijand van de zulke ‘mega-wapens’ is echter wel van dezelfde orde. De bom zou uiterst effictief zijn tegen ingegevraven legers, niet enkel door de enorme schokgolf, maar ook omdat de explosie alle zuurstof wegzuigt.

Tijdens zijn campagne stelde Trump nog “the shit out of ‘em (ISIS)” te willen bombarderen.