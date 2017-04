Seizoen Afellay (Stoke City) waarschijnlijk voorbij

Het seizoen van Ibrahim Afellay is waarschijnlijk voorbij. Coach Mark Hughes van Stoke City liet donderdag weten dat de Nederlandse middenvelder opnieuw wordt gehinderd door een knieblessure, die spelen voorlopig onmogelijk maakt.

Volgens Hughes is Afellay inmiddels in Spanje geopereerd. “Ibrahim heeft een kleine ingreep ondergaan, uitgevoerd door een chirurg in Barcelona die hem goed kent. We hopen dat het probleem nu is verholpen. Maar met nog slechts zes wedstrijden te gaan, is de kans dat hij deze competitie nog speelt niet groot.”