Deze mysterieuze Gentenaar zit al drie jaar lang elke dag op hetzelfde bankje. En daarom gingen wij er eens naast zitten

Gent - Hij heeft lang haar, een baard en een wit gewaad tot op zijn sandalen, maar sinds zijn passage in ‘Iedereen Beroemd’ is João Maria (55) geen mysterie meer. Elke dag, in weer en wind, zit hij op hetzelfde bankje in het Gentse Muinkpark. Om te mediteren of om andere mensen te inspireren, als ze dat willen. “De koude en honger voel ik niet als ik mediteer.”

“Nu weet ik eindelijk wie het is.” Het enthousiasme was groot, gisteren op sociale media. De vreemde vogel die al drie jaar elke dag opnieuw in het Muinkpark in Gent zit, heeft een naam en een verhaal ...