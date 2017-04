Acht Leicester-fans veroordeeld tot gevangenisstraf

Leicester City ging gisteren met 1-0 onderuit tegen Atletico Madrid. De meeste fans hadden het desondanks erg naar hun zin in de Spaanse hoofdstad. Toch zorgde een minderheid van de Leicester-fans voor problemen, vooral in en rond de Plaza Mayor. Tien mensen zouden opgepakt zijn, waarvan er vandaag 8 werden veroordeeld.

Woensdag waren er overdag problemen op de Plaza Mayor toen enkele Leicester-fans zich provocerend gedroegen. Er werd onder meer gezongen over het territorium van Gibraltar, een politieke kwestie tussen beide landen die al lang aansleept. Fans van Leicester zochten ook de confrontatie op met de Spaanse politie door vuurpijlen naar hen te gooien, waarop de agenten hardhandig reageerden. Er doken zelfs beelden op van supporters die tot bloedens toe verwond waren.

In totaal kwamen vandaag 8 fans voor de rechter. "Er werd een kortgedingprocedure opgestart waarbij de sanctie verminderd zou worden als de verdachten een schuldbekentenis aflegden", vertelde een woordvoerder aan het Franse persagentschap AFP. De rechter nam donderdagochtend de getuigenissen van de acht supporters, maar ook van zes agenten, af. Het achttal werd veroordeeld voor ongeregeldheden, zes ervan werden aangeklaagd voor "aanvallen op personen met een publiek ambt". Nog anderen werden bestraft omdat ze politieagenten verwond hebben.

The Foxes zijn bezig aan hun allereerste avontuur in de Champions League en verrasten al door in de vorige ronde Sevilla uit te schakelen. Na hun nederlaag van gisteren wacht nu de terugwedstrijd in het King Power Stadium, die volgende dinsdag wordt gespeeld.

